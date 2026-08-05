Психиатр назвал признак попадания родственника на удочку аферистов

Повышенная скрытность родственника может указывать на его связь с мошенниками, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, стоит насторожиться, когда близкий покупает новые сим-карты и общается шепотом во время телефонного звонка.

Давайте посмотрим, как именно меняется поведение человека при влиянии мошенников. Первое — он становится очень скрытным или раздражительным: закрывает экран телефона, уходит в другую комнату, разговаривает шепотом, покупает новые сим-карты и смартфоны. Начинается своего рода финансовая лихорадка: человек совершает непонятные манипуляции со счетами или переводит деньги. В лексиконе появляются новые слова, например «безопасный счет», — предупредил Шуров.

Он подчеркнул, что мошенники применяют методы социальной инженерии: не дают жертве покоя, постоянно звонят и пишут. По словам психиатра, если близкий человек постоянно держит телефон в руках, откладывает важные дела и проявляет беспокойство, такие изменения в поведении следует внимательно изучить.

Ранее в МВД России порекомендовали гражданам не размещать в социальных сетях личную информацию, включая адреса проживания, учебы и работы, чтобы защититься от действий мошенников. Также в ведомстве призвали ограничить доступ к данным о семье и близких людях.