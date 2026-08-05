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05 августа 2026 в 11:43

Психолог рассказала об «экзаменационном выгорании»

Психолог Маденко: экзаменационное выгорание начинается до сдачи тестов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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«Экзаменационное выгорание» начинается задолго до написания самой работы, рассказала KP.RU семейный психолог Екатерина Маденко. Она отметила, что из-за длительной подготовки к ЕГЭ подростки испытывают эмоционально-когнитивное истощение.

Вклад вносят перегруженное расписание, репетиторы до ночи, недосып, отсутствие свободного времени, давление родителей и системы. Экзамен не причина, а последняя капля, — рассказала Маденко.

Психолог подчеркнула, что развивающийся мозг хуже справляется с хроническим стрессом, чем взрослый. По ее словам, в этот период важно сосредоточиться на отдыхе подростка и снять с него лишнее давление.

Ранее кризисный терапевт Надежда Шегрен рассказала, что гиперконтроль родителей уменьшает шансы ребенка поступить в вуз. По ее словам, лето перед поступлением в университет может превратиться в марафон тревоги и конфликтов.

Общество
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