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05 августа 2026 в 11:42

Россиянам рассказали, как вовремя определить неисправную розетку

Эксперт по безопасности Кузнецов: неисправную розетку можно распознать по запаху

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Неисправную розетку или электроприбор можно распознать по запаху горящей изоляции, деформации корпуса и трещинам, заявил в беседе с 360.ru специалист по пожарной безопасности Константин Кузнецов. При обнаружении этих признаков следует немедленно отключить технику и обратиться к электрику.

Первый признак — нарушение целостности конструкции. Трещины, подтеки, деформация, сразу должны насторожить. Как и характерный узнаваемый запах горящей изоляции. Он может возникать периодически, без прямого горения, такой знак должен сразу насторожить, — отметил Кузнецов.

Он предостерег от покупки слишком дешевых устройств — зачастую это контрафактная и некачественная техника, которую небезопасно использовать. Попытка сэкономить может слишком дорого обойтись, предупредил специалист.

Ранее в Роскачестве посоветовали не покупать зарядки дешевле 900–1000 рублей, если они не от проверенного бренда. Эксперты советуют приобретать такую технику исключительно в крупных федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах для защиты от контрафакта.

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