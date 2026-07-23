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23 июля 2026 в 11:24

Роскачество предупредило об опасности дешевых зарядок

Роскачество предупредило об опасности дешевых зарядных устройств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Роскачество рекомендует не покупать зарядки дешевле 900–1000 рублей, если они не от проверенного бренда, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации. Эксперты советуют приобретать такую технику исключительно в крупных федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах для защиты от контрафакта.

Приобретать технику только в крупных федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах, чтобы минимизировать риск покупки контрафакта, который внешне может быть неотличим от оригинала, — посоветовали в регуляторе.

Такой подход позволяет свести к минимуму риск покупки подделки, которая внешне практически неотличима от оригинала. В ведомстве пояснили, что создатели дешевых зарядок научились поддерживать нужные протоколы быстрой зарядки и высокую мощность. Однако экономия происходит за счет систем безопасности, изоляции, фильтров помех и использования огнестойкого пластика. В результате покупатель такого гаджета получает не просто медленную зарядку, а потенциальный источник пожара или удара током.

В рамках масштабного исследования эксперты Роскачества протестировали 20 образцов различных торговых марок по 37 показателям качества и безопасности. По итогам проведенных проверок выяснилось, что 13 из исследованных устройств абсолютно не соответствуют действительным требованиям безопасности.

Ранее москвичка получила ожог спины в результате возгорания пауэрбанка, который она оставила на зарядке на ночь. По словам девушки, она услышала шипение, а затем увидела яркую вспышку — портативное зарядное устройство загорелось, и пламя мгновенно перекинулось на постельное белье и кожу.

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