Пауэрбанк прожег россиянке спину во время зарядки В «Москва-Сити» пауэрбанк загорелся во время зарядки и прожег девушке спину

В Москве 24-летняя жительница одной из башен «Москва-Сити» получила ожог спины в результате возгорания пауэрбанка, который она оставила на зарядке на ночь, передает Telegram-канал Baza. По словам девушки, она услышала шипение, а затем увидела яркую вспышку — портативное зарядное устройство загорелось, и пламя мгновенно перекинулось на постельное белье и кожу.

Россиянка сумела справиться с огнем до того, как пожар распространился по квартире, однако сделать это удалось не сразу — зарядка несколько раз гасла и вновь вспыхивала. В результате инцидента девушка получила обширный ожог спины. Она призналась, что ситуация была крайне пугающей, особенно с учетом того, что ее квартира находится на высоком этаже небоскреба, что серьезно осложнило бы работу пожарных.

Ранее в Москве 29-летняя девушка получила ожоги после лазерной эпиляции в клинике. Первая процедура сопровождалась сильным жжением, но мастер продолжил сеанс. Назначенное клиникой лечение усугубило ситуацию: ожоги сменились пигментными пятнами.