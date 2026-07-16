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16 июля 2026 в 10:11

Москвичка сожгла до мяса кожу на ногах после популярной процедуры

Жительница Москвы получила тяжелые ожоги после лазерной эпиляции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве 29-летняя девушка получила ожоги I–II степени и стойкие изменения кожи после лазерной эпиляции в клинике, сообщает Telegram-канал Baza. По словам пострадавшей, первая процедура сопровождалась сильным жжением, однако мастер продолжила сеанс, а назначенное клиникой последующее лечение лишь усугубило ситуацию.

Два месяца девушка следовала рекомендациям клиники, но ожоги сменились обширными пигментными пятнами. На повторном приеме ей предложили «план лечения», включавший пилинг и фотоомоложение BBL, после чего боль вернулась, а также появились бессонница и лихорадка. Обратившись к другим специалистам, девушка узнала, что травму нельзя было лечить агрессивными методами — медики назвали такую «реабилитацию» фатальной ошибкой.

По словам пострадавшей, клиника переписала ее медицинскую карту и отвергла все претензии, заявив, что проблемы со здоровьем начались во время отпуска в Индонезии. После этого она подала заявление в Следственный комитет.

Ранее жительница Москвы столкнулась с серьезным осложнением из-за длительного использования спрея от насморка. У нее образовалось сквозное отверстие в носовой перегородке.

Москва
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