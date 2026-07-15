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15 июля 2026 в 10:31

Назальный спрей «съел» нос москвички

У москвички образовалась дыра в носовой перегородке из-за спрея от насморка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница Москвы столкнулась с серьезным осложнением после длительного использования спрея от насморка — в носовой перегородке образовалось сквозное отверстие, передает Telegram-канал Baza. Женщина на протяжении трех лет регулярно применяла назальный препарат, со временем доведя его использование до автоматизма и распыляя средство непосредственно на перегородку.

Сначала у нее возникли сухость, кровяные корки и сильная зависимость от капель. Повреждение на ранней стадии проявлялось свистом при дыхании, но по мере увеличения отверстия этот признак исчез.

В итоге пациентка обратилась к ЛОР-хирургу, который объяснил ей всю серьезность ситуации. Врач предупредил, что в таких случаях консервативное лечение не дает результатов и необходимо хирургическое вмешательство. При значительном повреждении перегородки носа возможна ее деформация. Специалист также отметил, что количество людей с подобной зависимостью растет, и многие из них обращаются за помощью на поздних стадиях, когда они уже не могут обойтись без препарата.

Ранее новосибирские хирурги успешно провели операцию девятилетней девочке, у которой в яичнике обнаружили опухоль размером с кулак. Изначально предполагалось, что проблема связана с аппендицитом.

Москва
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