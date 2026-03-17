Врач объяснила, как не вызвать зависимость спреями от насморка Врач Гулакова: спреи от насморка нельзя использовать чаще трех раз в сутки

Назальные спреи и капли не рекомендуется использовать более трех раз в сутки, заявила NEWS.ru отоларинголог Анна Гулакова. По ее словам, регулярное применение препаратов от насморка может вызвать привыкание.

Постоянное использование сосудосуживающих спреев приводит к печальным последствиям, и часто даже к сильной зависимости. Она бывает двух видов. Во-первых, психологическая, когда пациент просто не может перестать использовать препарат. Важно применять его не более пяти дней и не более трех раз в сутки. Также нужно использовать сосудосуживающие спреи согласно возрасту и отдавать предпочтение именно спрею, а не каплям, так как их сложно дозировать, — посоветовала Гулакова.

Она добавила, что второй тип зависимости связан с анатомическими особенностями носа, такими как искривление перегородки. По словам врача, в таких случаях физически не хватает места для дыхания. Гулакова пояснила, что сосудосуживающие капли лишь временно освобождают пространство.

Ранее офтальмолог Анна Толтаева предупредила, что насморк в редких случаях может привести к серьезным осложнениям для зрения, таким как воспаление тканей глазницы и тромбоз кавернозного синуса. По ее словам, эти состояния развиваются стремительно и требуют немедленной госпитализации.