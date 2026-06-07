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07 июня 2026 в 00:45

Израиль потерял в Ливане еще двух солдат

ЦАХАЛ: общее число погибших в Ливане достигло 29 человек

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press
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В ходе боевых действий на юге Ливана погибли еще два израильских солдата, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В результате общее число израильских потерь в последнем витке эскалации с движением «Хезболлах» достигло 29 человек.

Капитан Шахар Гамла, 23 года <...>, скончался от полученных в бою ран <...>. ​Сержант Охад Яари, 21 год <...>, пал в ходе оперативной деятельности на юге Ливана, — говорится в сообщении на сайте.

Ранее стало известно, что на Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили семимесячного ребенка. В районе Тель-Румейда к югу от Хеврона военнослужащие Израиля открыли огонь по машине, в которой ехала семья.

До этого Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации нового главы военного крыла движения ХАМАС Мухаммеда Уде. Он погиб в результате удара по северной части сектора Газа. Уде руководил подразделением ХАМАС всего около двух недель. Военный возглавил его после уничтожения предыдущего командира Иззэддина аль-Хаддада.

Также израильские военные ликвидировали в Газе снайпера батальона «Зейтун» движения ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, он участвовал в атаке на базу «Зиким» 7 октября 2023 года.

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