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21 июля 2026 в 18:50

Вспышку инфекции зафиксировали в детском лагере

Вспышка инфекции произошла в детском лагере в Архангельской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Архангельской области произошла вспышка энтеровирусной инфекции в детском лагере, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. По информации ведомства, пострадали 16 человек, в том числе 13 детей.

Прокуратурой Холмогорского района проводится проверка по факту вспышки энтеровирусной инфекции в центре детского отдыха «Северный Артек», в результате которой пострадали 13 детей и трое взрослых, — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России организовал процессуальную проверку по факту массового отравления посетителей гостиничного комплекса в Новоселицком округе Ставропольского края. Поводом для проверки стали сообщения СМИ о том, что отдыхающие на водохранилище Волчьи Ворота обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции.

До этого сообщалось, что в Бурятии был экстренно госпитализирован 12-летний ребенок с диагнозом «тяжелая алкогольная интоксикация». Пресс-служба Детской республиканской клинической больницы проинформировала, что прохожие оперативно вызвали несовершеннолетнему бригаду скорой помощи. Установлено, что он выпил полбутылки крепкого спиртного в компании друзей.

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