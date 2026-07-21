Смертоносная вспышка Эболы унесла почти 1000 жизней в Конго

Смертоносная вспышка Эболы унесла почти 1000 жизней в Конго Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Конго превысило 960 человек

Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 960 человек, заявили представители Министерства связи и СМИ страны в социальных сетях. По их информации, летальность вируса оценивается местными властями на уровне 39,9%.

Было зарегистрировано 2423 подтвержденных случая, включая 734 пациента на карантине или в больницах, 469 выздоровевших пациентов и 967 летальных исходов, — отметили в ведомстве.

Ранее научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России разработали вакцину против штамма Эболы Бундибугио. Сейчас препарат испытывают. Вакцина создана на основе генетической последовательности актуального штамма вируса, выявленного в Африке.

До этого жители Конго целой толпой атаковали больницу, заполненную инфицированными вирусом Эбола пациентами. Медперсонал и больные были вынуждены бежать. Предположительно, толпа пошла на штурм из-за отказа докторов сделать переливание крови роженице, страдающей от анемии.