ВСУ сдали Белый Колодезь? Что это значит для СВО, наступление на Харьков

ВСУ сдали Белый Колодезь? Что это значит для СВО, наступление на Харьков

Военблогеры пишут, что украинские войска в тяжелом положении в Белом Колодезе. Каковы перспективы ВС РФ на данном направлении, что это значит для СВО, как развивается наступление на Харьков?

Правда ли ВСУ сдали Белый Колодезь, полное окружение

Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники пишет, что группировка войск «Север» подобралась к Белому Колодезю в Харьковской области.

«Он пока еще под контролем ВСУ, но ряд украинских околовоенных блогеров пишет, что удержать этот район будет тяжело, потому что [главком ВСУ Александр] Сырский в свое время (по ощущениям — еще в прошлом году) проявил чудеса полководческого таланта и положил здесь огромное количество резервов», — отметил канал.

Потеря Белого Колодезя существенно усложняет логистику ВСУ в районе Волчанска, Северского Донца и Печенежского водохранилища, снижает способность снабжать передовые подразделения боеприпасами и ротировать личный состав на Купянск, считают авторы.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Последний буквально метр по метру с переменным успехом вырезается российской армией уже длительное время, так что поджать ВСУ с севера и лишить их возможности оборонять город лишним точно не будет», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны России сегодня, 21 июля, сообщило, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Волоховское на левом берегу реки Волчьей в Харьковской области. По мнению военкора Евгения Поддубного, это создает предпосылки для полного окружения ВСУ в Белом Колодезе, который ранее выступал ключевым логистическим узлом ВСУ на участке.

Комментируя освобождение Волоховского, военкор Александр Коц отметил, что главная цель на участке — расположенный в четырех километрах к юго-западу Белый Колодезь.

«Этот населенник является важным логистическим узлом ВСУ на севере Харьковщины», — подчеркнул Коц.

Telegram-канал «Северный ветер» пишет, что освобождение Волоховского не только увеличивает площадь подконтрольной ВС РФ территории Харьковской области, но и приближает полное окружение «некогда главного логистического центра ВСУ на данном участке фронта — пгт Белый Колодезь».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как развивается наступление ВС РФ на Харьков 21 июля

«Противник предполагает, что в среднесрочной перспективе наши войска выйдут к административным границам Харькова. Для подготовки обороны <...> сформирован отдельный батальон, который уже приступил к возведению инженерных сооружений в районе Харьковской окружной дороги», — сообщил «Северный ветер».

ВС РФ наступают в Казачьей Лопани и окрестностях, ВСУ хотели перебросить в район поселка несколько штурмовых групп из 425-го и 475-го штурмполков — часть личсостава уничтожена огнем между Бугаевкой и Новой Казачьей; «реактивщики» и военные летчики в свою очередь ликвидировали готовые к выдвижению украинские резервы в Токаревке, Черноглазовке, Золочеве и Цуповке, заявил источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

На Волчанском направлении, говорится в сообщении, штурмовые подразделения ГрВ «Север» продвинулись на 14 участках до 500 метров, перестрелки идут в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении ВС РФ ведут бои западнее села Петро-Ивановка, в лесах около сел Артельное, Бударки и Землянки; в районе Артельного в ходе перестрелки уничтожена группа украинских бойцов, один солдат из 1-й бригады теробороны взят в плен, следует из публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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