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21 июля 2026 в 13:00

Харьков уже близко, ВСУ готовятся к обороне: наступление ВС России 21 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 21 июля 2026 года, как развивается наступление, правда ли Харьков уже близко, а ВСУ готовятся к обороне?

Наступление ВС России 21 июля, Харьков уже близко

Новые удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесены в районах Харькова, Токаревки, Черноглазовки, Цуповки, Рубежного, Новоалександровки, Белого Колодезя, Колодезного, Черного, Должанки, Мартового, Дергачей, Золочева, Зернового и Гуриновки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Противник предполагает, что в среднесрочной перспективе наши войска выйдут к административным границам Харькова. Для подготовки обороны <...> сформирован отдельный батальон, который уже приступил к возведению инженерных сооружений в районе Харьковской окружной дороги», — считает канал.

ВС РФ наступают в Казачьей Лопани и окрестностях, ВСУ хотели перебросить в район поселка несколько штурмовых групп из 425-го и 475-го штурмполков — часть личсостава уничтожена огнем между Бугаевкой и Новой Казачьей; «реактивщики» и военные летчики в свою очередь ликвидировали готовые к выдвижению украинские резервы в Токаревке, Черноглазовке, Золочеве и Цуповке, заявил источник.

На Волчанском направлении, говорится в сообщении, штурмовые подразделения ГрВ «Север» продвинулись на 14 участках до 500 метров, перестрелки идут в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесах Волчанского района.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Великобурлукском направлении ВС РФ ведут бои западнее села Петро-Ивановка, в лесах около сел Артельное, Бударки и Землянки; в районе Артельного в ходе перестрелки уничтожена группа украинских бойцов, один солдат из 1-й бригады теробороны взят в плен, следует из публикации.

«Сдавшийся в плен солдат <...> застрелил двоих украинских <...> [бойцов], пытавшихся убедить наших штурмовиков в готовности сложить оружие и вынудить российских военнослужащих выйти на заминированный участок местности», — пишет канал.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили почти полторы сотни человек, уничтожены вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои на прежних рубежах. На Волчанском направлении не стихают бои под Волчанском и в Казачьей Лопани», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам блогера Олега Царева, с Купянского направления «поступают сообщения, что ВСУ заводят в город пехотные подразделения, которые вступают в стрелковые бои на территории Купянска». На восточном берегу ВС РФ постепенно зачищают леса и расширяют зону контроля, добавил он.

«На Харьковском фронте ключевым местом сражения остается Белый Колодезь. Бои продолжаются в Юрченково, Волоховском, Захаровке и к северу от Бакшеевки, от которой всего два километра до дороги на Приколотное и Великий Бурлук. Восточнее ВС РФ пробиваются со стороны сел Бударки и Землянки в направлении на Резниково. На западном фланге ожесточенные бои в Казачьей Лопани. Враг контратакует и обстреливает наши позиции в Ветеринарном. Наши дронщики уничтожили несколько групп противника в районе Бугаевки», — заявил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Волоховским в Харьковской области, сообщило МО РФ.

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