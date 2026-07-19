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19 июля 2026 в 11:28

Белицкое, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 июля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 19 июля? Что происходит у Алексеево-Дружовки, Белицкого, Волчанска, Волоховского, Долинки, Должанки, Захаровки, Землянки, Избицкого, Константиновки, Колодезного, Казачьей Лопани, Красного Лимана, Липцев, Малиновки, Новоселовки, Николайполья, Никаноровки, Тихоновки, Харькова и Шевченко?

WarGonzo

На Добропольском направлении ВС РФ продвигаются в Шевченко и Светлом, ведут бои в Анновке и на подступах к Доброполью, продолжаются тяжелые боестолкновения за Белицкое, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Гуляйпольском направлении ВС РФ наступают в районах сел Гуляйпольское и Новоселовка, а также продвигаются западнее Копаней и Долинки. На Константиновском направлении сообщается о начале боев за Алексеево-Дружковку. Идут бои в районах Николайполья, Осыково, Долгой Балки и Роскошного. На Краснолиманском направлении ВС РФ отражают контратаки противника в районе Редкодуба. В Красном Лимане продолжается зачистка городской черты. На Северском участке войска РФ атакуют Ореховатку и окрестности Никаноровки. Продолжаются боестолкновения в районе Тихоновки и Малиновки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности, были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Светличного, Слатино, Лютовки, Липцев, Избицкого, Белого Колодезя, Колодезного, Лукашово, Хатнего, Ивашкино, Золочева, Дергачей, Цуповки и Должанки.

«ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на 12 участках до 800 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бикшеевки и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении ВС РФ продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки. В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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