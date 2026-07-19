Армия России ударила по логистике ВСУ в двух украинских регионах Минобороны: российские войска нанесли массированный удар по Киеву и порту Южный

Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта Южный, сообщили в Минобороны России в МАКСе. При этом уточняется, что данные предприятия используются для обеспечения украинской армии.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта Южный Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВСУ, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили железнодорожный локомотив, который использовался для перевозки техники украинской армии в районе города Вольнянска Запорожской области. По данным оборонного ведомства, удар по составу был нанесен с применением беспилотника «Герань-4 сикер».