Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 09:06

Армия России ударила по логистике ВСУ в двух украинских регионах

Минобороны: российские войска нанесли массированный удар по Киеву и порту Южный

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта Южный, сообщили в Минобороны России в МАКСе. При этом уточняется, что данные предприятия используются для обеспечения украинской армии.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта Южный Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВСУ, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили железнодорожный локомотив, который использовался для перевозки техники украинской армии в районе города Вольнянска Запорожской области. По данным оборонного ведомства, удар по составу был нанесен с применением беспилотника «Герань-4 сикер».

Власть
Киев
Одесская область
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин анонсировал крупное изменение в миграционной политике
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 июля: инфографика
Суд принял решение в отношении основателя Readovka
КСИР раскрыл цели удара по американским объектам в Кувейте
«Точно не финал»: в Минобороны заявили о продолжении ударов по Украине
Минобороны раскрыло итоги ночной работы ПВО
В фонде НАТО рассказали о «главном преимуществе» Европы
Армия России ударила по логистике ВСУ в двух украинских регионах
Названа цель российского ночного удара по Киеву
Гражданин Белоруссии пострадал при атаке ВСУ на Курскую область
Три человека получили ранения после удара БПЛА по Курской области
ВС РФ ударили по терминалу «Новой почты» с продукцией двойного назначения
В Минобороны раскрыли подробности ночного удара по Киеву
Российские военные «Геранью» поразили важный объект ВСУ
Отставка Сырского и удар по порту в Одессе: новости СВО к утру 19 июля
Как списать долги и избежать банкротства в 2026-м: советы экспертов
«Мы менее могущественны»: Карлсон заявил о снижении влияния США
Российские войска разнесли используемый ВСУ локомотив под Запорожьем
«Прямая угроза»: Россия отреагировала на американские ракеты в Японии
В США раскрыли численность американских войск на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.