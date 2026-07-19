Удары по Украине сегодня, 19 июля: какие цели ВСУ поражены, что в Киеве

Удары по Украине сегодня, 19 июля: какие цели ВСУ поражены, что в Киеве

Вооруженные силы России 19 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Киеву 19 июля

ВС РФ в ночь на 19 июля нанесли комбинированные удары по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта «Южный» Одесской области, задействованной в обеспечении ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в Киеве в результате атаки поражены агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», занимающееся производством систем управления для крылатых, оперативно-тактических и управляемых ракет; киевское предприятие ракетно-космической промышленности (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»); производственное предприятие Киев-90, изготавливающее элементы корпусов, комплектующие для систем наведения и агрегатов ракет «Нептун-МД»; компания «Оаклайн», производящая комплектующие для беспилотников; киевский сортировочный центр «Новая почта», через который осуществлялась доставка и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства дронов, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Иван Родионов/РИА Новости

В Киевской области, как сообщили в МО РФ, поражен логистический центр «Антел Пропертис», который занимался приемом, хранением, сборкой и распределением агрегатов для производства БПЛА большой дальности, а в Одесской области нанесен удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту «Южный», которые предназначались для обеспечения ВСУ.

Что известно об ударах по Украине 19 июля

ВС РФ в ночь на 19 июля нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Днепропетровске беспилотники „Герань-4“ точечным попаданием вывели из строя магистральный локомотив, тянувший эшелон с бронетехникой, а также разрушили крупный тыловой склад. В Снигиревке Николаевской области дроны поразили объект энергетики. Также эффективные налеты БПЛА зафиксированы в Сумах, где после точного попадания вспыхнули цеха предприятия, работавшего на нужды ВСУ. Под утро баллистика настигла стратегические объекты портов Южный и Черноморск. Вечерние прилеты по энергосистеме Чернигова привели к частичному блэкауту и отключению электроснабжения в городе», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего было запущено около 51 ракеты: примерно 38 баллистических «Искандер-М/С», шесть гиперзвуковых ракет «Циркон», четыре крылатые ракеты Х-59/69, две сверхзвуковые ракеты П-800 «Оникс» и одна противорадиолокационная ракета Х-31П.

Оператор БПЛА ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Кроме ракет, в атаке участвовали беспилотники различных типов, выполнявшие разведку, перегружавшие украинскую ПВО и наносившие удары по выявленным объектам», — сообщил он в личном блоге в Telegram.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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