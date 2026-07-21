Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 июля: где сбои в России

Сегодня, 21 июля, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 21 июля

Регулярно на мониторинговом сайте «Сбой.рф» появляются новые жалобы на сбои мобильного интернета в российских регионах. Пользователи пишут о неработоспособности онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

Во вторник, 21 июля, согласно статистике, мобильный интернет не работает в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет более 320 на момент публикации.

Жалобы поступают из следующих регионов (в порядке убывания по числу обращений): Москва, Московская, Рязанская, Свердловская, Новосибирская, Кировская, Магаданская, Пензенская, Смоленская, Челябинская, Воронежская, Самарская, Курская, Тюменская, Ярославская, Мурманская, Томская, Волгоградская области, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Чечня, Ингушетия, Калмыкия, Красноярский, Приморский, Хабаровский, Краснодарский, Забайкальский, Пермский края, Чувашия.

Почему не работает мобильный интернет 21 июля

Интернет отключают в качестве меры безопасности во время угрозы атаки БПЛА: дроны могут поддерживать сообщение с центром управления посредством базовых станций связи, считают специалисты.

Проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что отключения связи происходят на фоне использования Украиной «все более изощренных методов для атак». Он добавил, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

Что делать при отключении мобильного интернета

Без интернета работают звонки и СМС, а также сайты, сервисы и приложения из белого списка. В него входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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