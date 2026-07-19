Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 11:57

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 19 июля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 19 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 19 июля, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов. Абоненты разных операторов связи жалуются на нестабильное соединение и полную потерю доступа к приложениям на смартфонах. В частности, пользователи не могут загружать видео в Сети, а также пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 19 июля поступило от жителей Москвы и Ростовской области. Также жалобы зафиксированы в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Новосибирской области, Ярославской области, Московской области, Омской области, Тюмени и Краснодарском крае.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает мобильный интернет 19 июля

Президент России Владимир Путин объяснил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также пояснил, что отключения связи происходят на фоне использования Украиной «все более изощренных методов для атак». По его словам, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Что делать при отключении мобильного интернета

Оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, которые включены в белые списки.

В списки входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис «2ГИС», портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

Читайте также:

Погода в Москве в воскресенье, 19 июля: слабый ветер, солнце и жара до +20

Кратковременные дожди и тепло до +24: погода в Москве на следующей неделе

Дожди, влажность и похолодание до +16: погода в Москве в конце августа

Общество
новости
мобильный интернет
сбои
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаку пяти беспилотников на Москву предотвратили силы ПВО
В Германии будут судить неонациста, который копирует внешний вид Гитлера
Румынский политолог раскрыл истинную цель эскалации конфликта на Украине
Российские дроны сбили тараном БПЛА ВСУ у Красного Лимана
В Нью-Йорке произошла вспышка «болезни легионеров»
Сальдо раскрыл масштабы атак ВСУ на Херсонскую область за неделю
Бывший дом Кости Цзю в Сиднее ушел с молотка за 399 млн рублей
Спасатели эвакуировали потерявшихся на реке сапбордистов
Назван способ лишить ВСУ всех поставок топлива и вооружений
Обстановка в Крыму 19 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
В российском регионе сошли с рельсов вагоны
Стихия ударила по перинатальному центру в российском городе
Крупнейшие российские аэропорты ввели ограничения на полеты
Эксперт рассказал, как продать собранные в лесу грибы
В Киеве уничтожен завод по производству снаряжения для ВСУ
Хинштейн раскрыл количество пострадавших от атак ВСУ на Курскую область
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 19 июля: где можно заправиться
Зеленский выступил с обращением после массированных ударов по Киеву
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в РФ
В Тамбовской области рассказали о помощи пострадавшим при атаке на склад WB
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.