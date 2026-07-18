Дожди, влажность и похолодание до +16: погода в Москве в конце августа

Дожди, влажность и похолодание до +16: погода в Москве в конце августа

В конце августа в Москве ночи станут заметно прохладнее. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на последние дни лета?

Какая погода будет в Москве в конце августа

По данным метеоцентров, в конце лета, в период с 20 по 25 августа, дневные температуры в Москве будут держаться в диапазоне от +18 до +22 градусов, но ночи станут заметно прохладнее — от +10 до +13 градусов. В этот отрезок времени увеличится облачность и регион накроет серия дождей, которые будут носить как кратковременный ливневый, так и затяжной характер. Влажность воздуха повысится до 75–80%. Ветер западный, умеренный, 5–10 м/с, при порывах — до 15 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 743–746 миллиметров ртутного столба.

С 26 по 31 августа в российской столице похолодание станет более выраженным: дневные температуры опустятся до +15–19 градусов, а в отдельные дни столбики термометров с трудом будут достигать отметки +17 градусов. Ночи станут холодными — от +6 до +10 градусов. В утренние часы также местами возможен туман. Осадки в этот период будут носить преимущественно затяжной характер, всего ожидается около пяти дней с дождями.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Завершающий день месяца, 31 августа, станет самым холодным: дневная температура не превысит +16 градусов, а ночью опустится до +7 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление, влажность воздуха будет держаться на уровне 83–85%.

Какая погода будет в Москве в начале сентября

По прогнозам синоптиков, до второй половины сентября в Москве может сохраниться летний характер погоды, а средняя суточная температура будет превышать климатическую норму на 2 градуса.

В период с 1 по 3 сентября воздух прогреется до +22–24 градусов. Ночью ожидается примерно +13–15 градусов. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, ветер будет северо-западным.

С 4 по 6 сентября прогнозируется переменная облачность: ночью температура будет в диапазоне от +7 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +18–23 градусов. Сильного ветра не ожидается. Атмосферное давление начнет расти и составит 748–753 мм ртутного столба. Вероятен кратковременный дождь.

С 7 по 10 сентября в российской столице будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная дневная температура составит от +15 до +18 градусов. Ночью может быть довольно прохладно — до +7 градусов. Возможны дожди.

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