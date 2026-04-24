Грозовые ливни и жара до +25? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать

По предварительным прогнозам, начало осени в Москве будет аномально теплым. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 сентября, ждать ли грозовых ливней и жары до +25 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале сентября

По информации метеорологических центров, до второй половины сентября в Москве может сохраниться летний характер погоды, а средняя суточная температура будет превышать климатическую норму на 2 градуса.

В период с 1 по 3 сентября воздух будет прогреваться до +22–24 градусов. Ночью ожидается примерно +13–15 градусов. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, а ветер будет северо-западным.

С 4 по 6 сентября прогнозируется переменная облачность. Ночью температура будет в диапазоне от +7 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +18–23 градусов. Сильного ветра не ожидается. Атмосферное давление начнет расти и составит 748–753 мм ртутного столба. Вероятен кратковременный дождь.

С 7 по 10 сентября в российской столице будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная дневная температура составит от +15 до +18 градусов. Ночью может быть довольно прохладно — до +7 градусов. Возможны осадки в виде дождя. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Таким образом, в Москве в начале сентября грозовых ливней и жары до +25 градусов не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале сентября

По предварительным прогнозам, в Санкт-Петербурге с 1 по 3 сентября ожидается пасмурная погода с дождем. Днем воздух прогреется до +18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +9–12 градусов. Ветер будет умеренным, до 3–5 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В период с 4 по 7 сентября в Северной столице днем воздух прогреется до +16–18 градусов, ночью похолодает до +9–13 градусов. Ветер может усилиться до 10 м/с. Ожидаются кратковременные осадки в дневные и ночные часы. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы.

В конце первой декады сентября днем столбики термометров будут показывать от +14 до +18 градусов. Ночью воздух будет остывать до +8 градусов. Сильных осадков не прогнозируется.

