Дикие дожди и холод до +10? Погода в Москве в середине августа: чего ждать

Согласно предварительному прогнозу, основанному на многолетних наблюдениях, в середине августа в Москве будет переменная облачность. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 20 августа, ждать ли диких дождей и холода до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине августа

По прогнозам метеоцентров, в середине августа в Москву придет волна небольшого похолодания. Атмосферное давление будет колебаться — от 743 до 746 мм ртутного столба. Влажность воздуха во второй декаде месяца составит 75%.

В период с 10 по 13 августа в Москве днем ожидается +22 градуса, ночью — +14 градусов. Будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 3–5 м/с.

С 14 по 16 августа дневная температура будет держаться в диапазоне от +21 до +23 градусов, ночная — около +13 градусов тепла. В эти дни возможны кратковременные дожди. Облачность увеличится. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Ветер слабый. С 17 по 20 августа дневная температура опустится до +20 градусов, а ночью воздух будет остывать до +11 градусов. Количество осадков увеличится, возрастет вероятность затяжных дождей.

Синоптики советуют москвичам в период с 10 по 20 августа быть готовыми к переменчивой погоде и резкому похолоданию во второй половине декады.

Таким образом, в российской столице в середине августа возможны дикие затяжные дожди, но холода до +10 градусов не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине августа

В Санкт-Петербурге средняя дневная температура воздуха в середине августа составит около +21, а ночью воздух будет остывать до +13 градусов.

С 10 по 13 августа днем ожидается от +20 до +22 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +13–14 градусов. Ожидается преимущественно облачная погода, возможны кратковременные дожди. Ветер южный, 3–4 метра в секунду.

В период с 13 по 16 августа дневная температура составит +21 градус, ночная будет держаться в районе +13–14 градусов. Ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь.

С 17 по 20 августа дневная температура в Северной столице начнет постепенно снижаться и составит +21 градус, ночная будет находиться в районе +12 градусов. Количество осадков увеличится, возрастет вероятность затяжных дождей.

На протяжении всей декады атмосферное давление в Санкт-Петербурге будет держаться в пределах 753–756 мм ртутного столба. Влажность воздуха повысится до 79% из-за увеличения количества осадков. Скорость ветра не превысит 3–4 м/с, однако при грозах возможны кратковременные порывы.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 20 апреля: замедление, блокировка

Магнитные бури сегодня, 20 апреля: что завтра, скачки давления, апатия

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 апреля: где сбои в России