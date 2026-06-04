В аэропорту Толмачево изъяли нелегальную партию сигарет

В аэропорту Толмачево в Новосибирской области изъяли 3 тыс. сигарет у гражданина Узбекистана, сообщает «МК в Новосибирске». Нарушения выявили во время досмотра багажа после прохождения пассажиром зеленого коридора.

Сообщается, что количество сигарет превысило установленную норму для личного пользования в 16 раз. Против мужчины возбудили два административных дела: о недекларировании товаров и несоблюдении установленных запретов и ограничений. Всю партию изъяли и отправили на хранение до вынесения судебного решения.

Ранее сообщалось, что бурятские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза нефрита. Женщина 55 лет примотала минерал скотчем к пояснице, в ходе контроля она добровольно передала инспекторам пакет с камнем.