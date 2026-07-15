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15 июля 2026 в 11:13

Подростка отправили в колонию за телефонный розыгрыш

Иркутский суд отправил в колонию подростка за ложные звонки о терактах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Октябрьский районный суд Иркутска отправил в колонию 17-летнего подростка, обвиняемого в передаче заведомо ложных сведений о готовящихся терактах, сообщила пресс-служба областного суда на странице в соцсети «ВКонтакте». Суд назначил виновному наказание в виде трех лет и пяти дней лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

В январе 2024 года юноша зарегистрировал анонимный аккаунт и завел специализированный канал, предназначенный для предоставления услуг так называемого «сваттинга». За деньги он принимал заказы на отправку ложных сообщений о минировании различных государственных объектов.

Подросток позвонил дежурную часть полиции Рязанской области и сообщил ложную информацию о заложенном взрывном устройстве в одном из местных административных зданий. Экстренные службы выехали по указанному адресу, провели обыски, но не обнаружили никаких опасных предметов в здании.

Установлено, что 20 января 2024 года подсудимый, выполняя поступивший ему заказ о совершении «сваттинга», с целью дестабилизации деятельности органов власти осуществил звонок по телефону в дежурную часть в Рязанской области, с целью заведомо ложного сообщения об акте терроризма в административном здании, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы России выявили более 11,4 тыс. несовершеннолетних, совершивших преступления, за первое полугодие 2026 года. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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