МВД зафиксировало рост подростковой преступности в России МВД: число несовершеннолетних преступников в России выросло почти на 10%

Правоохранительные органы России выявили более 11,4 тыс. несовершеннолетних, совершивших преступления, за первое полугодие 2026 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику МВД России.

Так, за шесть месяцев правоохранители выявили 11 429 несовершеннолетних преступников. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий уровень правонарушений в России за тот же период сократился на 4%. По предоставленным данным, рост возник на фоне общего снижения количества зарегистрированных случаев преступлений в стране.

Ранее полицейские и сотрудники ФСБ задержали 14-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Мельничный Ручей и Ржевка в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Подросток действовал по указанию неустановленного куратора. Для поджога молодой человек использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.