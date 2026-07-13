Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 03:23

МВД зафиксировало рост подростковой преступности в России

МВД: число несовершеннолетних преступников в России выросло почти на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правоохранительные органы России выявили более 11,4 тыс. несовершеннолетних, совершивших преступления, за первое полугодие 2026 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику МВД России.

Так, за шесть месяцев правоохранители выявили 11 429 несовершеннолетних преступников. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий уровень правонарушений в России за тот же период сократился на 4%. По предоставленным данным, рост возник на фоне общего снижения количества зарегистрированных случаев преступлений в стране.

Ранее полицейские и сотрудники ФСБ задержали 14-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Мельничный Ручей и Ржевка в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Подросток действовал по указанию неустановленного куратора. Для поджога молодой человек использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

Россия
МВД
преступления
статистика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии создали сеть бомбоубежищ с бассейнами и саунами
МВД зафиксировало рост подростковой преступности в России
Нефть Brent резко выросла в цене
Стало известно об атаке беспилотников под Ставрополем
На Краснолиманском направлении раскрыли новую тактику ВСУ
Около 300 человек вышли на марш в Варшаве против поддержки Украины
ФБР подключилось к проверке после смерти Грэма
В Израиле сообщили о возможной угрозе Трампу в Турции
Назван срок окончания приема заявлений в первый класс в России
В Госдуме предложили крупные скидки на авиабилеты для школьников
В Иране прогремела серия взрывов
Стало известно, сколько беспилотников ВСУ сбили за одну неделю
«Узкоблоковые интересы»: МИД РФ высказался о причинах кризиса ОБСЕ
Названы регионы России, где быстрее всего можно накопить на квартиру
Стала известна причина смерти Грэма
МИД Ирана объяснил удары по объектам США
Машина с двумя детьми рухнула с 10-метрового обрыва в Дагестане
В аэропортах Москвы задержали вылет десятков рейсов
ВСУ 12 раз за сутки атаковали ДНР
Число пострадавших от пожара в пабе Бангкока резко выросло
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.