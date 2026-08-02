Детский омбудсмен отреагировала на гибель девочки в Белгородской области

Гибель 13-летней девочки в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка в Белгородской области является бесчеловечным терактом, написала в МАКСе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она подчеркнула беспрецедентную жестокость случившегося.
Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, — написала она.
Ранее сообщалось, что один ребенок погиб и еще двое несовершеннолетних получили ранения в результате удара украинского беспилотника в Белгородской области. Удар пришелся рядом с детской площадкой в селе Принцевка.
До этого оперативный штаб Белгородской области также сообщил, что число пострадавших при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа выросло до четырех человек. Один из госпитализированных с осколочными ранениями конечностей находится в Борисовской центральной районной больнице перед переводом в медучреждение Белгорода.