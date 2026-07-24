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24 июля 2026 в 04:04

Россия и Украина согласуют новое воссоединение семей

Львова-Белова: Россия передаст четверых детей родственникам на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В ближайшее время четверо детей, находящихся в России, воссоединятся с семьями на Украине, заявила «Известиям» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Процесс организован при поддержке первой леди США Мелании Трамп и Международного комитета Красного Креста.

По словам омбудсмена, троих детей ожидают матери, одного — сестра. Ранее отправку пришлось отложить из-за угроз безопасности, связанных с ударами по транспорту.

Сейчас к переезду к родственникам на Украине готовы четыре ребенка, в России все они проживают со своими близкими — тетей, бабушкой, дедушкой, крестной, — уточнила Львова-Белова.

Сегодня выстроен системный механизм обмена запросами и воссоединения семей, работающий как на территории РФ и Украины, так и в третьих странах. В координации участвуют американская сторона, МККК, Катар и Ватикан.

Всего с начала конфликта в России с родственниками воссоединились 30 детей, а 141 ребенок вернулся к семьям на Украине или за рубежом. В настоящее время рассматривается около 20 обращений от российских родителей, желающих забрать детей из Украины.

Ранее омбудсмен рассказала, что все профильные ведомства подключены к ситуации вокруг девочки Софии, спасенной бойцами СВО из подвала дома в Константиновке. Ее родители умерли при налете украинских дронов. Львова-Белова добавила, что родственники девочки уже готовят для нее комнату.

Общество
Мария Львова-Белова
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