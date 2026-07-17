Львова-Белова рассказала о Спасенной в Константиновке девочке Львова-Белова: все ведомства подключены к ситуации вокруг спасенной в ДНР девочк

Все профильные ведомства подключены к ситуации вокруг спасенной бойцами СВО из Константиновки в ДНР девочки Софии, сообщила в социальных сетях уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен отметила, родственники девочки уже готовят для нее комнату.

Вместе с профильными ведомствами ДНР работаем над документами. Находимся на связи с родственниками, с которыми София, еще живя в Константиновке, поддерживала контакт. Они регулярно созваниваются, девочка хочет жить с ними. Близкие уже готовят для нее комнату. Все службы и ведомства — региональные и федеральные — подключены к ситуации, — написала Львова-Белова.

Ранее рядовой группировки «Юг» с позывным Марс рассказал, что Бритва более месяца охранял 10-летнюю Софию в Константиновке. Он сообщил, что во время нападения четырех украинских военнослужащих боец ликвидировал одного из них и тяжело ранил еще одного. По словам военнослужащего, девочка проявила стойкость и мужество.

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