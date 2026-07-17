Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 14:29

Львова-Белова рассказала о Спасенной в Константиновке девочке

Львова-Белова: все ведомства подключены к ситуации вокруг спасенной в ДНР девочк

Подписывайтесь на нас в MAX

Все профильные ведомства подключены к ситуации вокруг спасенной бойцами СВО из Константиновки в ДНР девочки Софии, сообщила в социальных сетях уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен отметила, родственники девочки уже готовят для нее комнату.

Вместе с профильными ведомствами ДНР работаем над документами. Находимся на связи с родственниками, с которыми София, еще живя в Константиновке, поддерживала контакт. Они регулярно созваниваются, девочка хочет жить с ними. Близкие уже готовят для нее комнату. Все службы и ведомства — региональные и федеральные — подключены к ситуации, — написала Львова-Белова.

Ранее рядовой группировки «Юг» с позывным Марс рассказал, что Бритва более месяца охранял 10-летнюю Софию в Константиновке. Он сообщил, что во время нападения четырех украинских военнослужащих боец ликвидировал одного из них и тяжело ранил еще одного. По словам военнослужащего, девочка проявила стойкость и мужество.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ — 15 самых читаемых интернет-изданий России.

Регионы
ДНР
Константиновка
Мария Львова-Белова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский нашел замену Умерову
Кинолог развеял популярный миф о характере хозяев питомцев
Журналист-иноагент получил заочный приговор
Стали известны последствия атак ВСУ по Белгородской области
Налет на Калугу, ранение грудничка, приговор шпиону: ВСУ атакуют РФ 17 июля
Львова-Белова рассказала о Спасенной в Константиновке девочке
Петербургская полиция задержала мужчину по делу о краже на 3,3 млн рублей
Евросоюз впервые ввел новый вид санкций против России
Россельхознадзор усомнился в происхождении цветов из Ирана
Раскрыта причина смерти вдовы Юрия Николаева
Врач предупредила, когда похудение становится нездоровым
Финансист объяснил, какие поломки может вызвать некачественное топливо
Карл III утолил печаль от вылета сборной Англии с ЧМ-2026 пинтой пива
Назначен новый премьер-министр Британии
Фитнес-инфлюенсерша погибла в медовый месяц в Италии
Аршавин вспомнил, как его раздели петербургские грабители
Фанера стала «средством связи» для жителей Константиновки
Путин рассказал о важности Азии для развития России
Политолога Барбашина объявили в розыск после признания иноагентом
Легковушка воспламенилась на ходу и выгорела дотла
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.