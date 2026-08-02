16-летняя Лютова добилась неожиданного результате в дебютном турнире WTA

Россиянка Кристина Лютова завоевала титул на дебютном турнире WTA в возрасте 16 лет. Победа в финале соревнования в Мемфисе принесла ей $283 тыс.

В финальном матче 16-летняя Лютова обыграла 23-летнюю чешку Дарью Видьманову, которая занимает 114-е место в мировом рейтинге, со счетом 1:6, 6:1, 6:3. Это стало первым турниром россиянки в основной сетке, куда она попала через квалификацию. В текущем сезоне теннисистка уже выиграла три турнира ITF.

Таким образом, Лютова получила свой высокий титул на уровне WTA на своем первом же турнире. Кроме того, она стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось выиграть турнир WTA. По прогнозам, в ближайшем обновлении рейтинга WTA Лютова улучшит свои позиции примерно на 103 места и займет 126-ю позицию в мировом рейтинге.

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