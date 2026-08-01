Российская теннисистка вышла в полуфинал на турнире в Вашингтоне Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне. В четверть-финале ее соперницей оказалась соотечественница Людмила Самсонова. Если спортсменка попадет в финал, то будет сражаться с американкой Джессикой Пегулой.

Встреча в четверть-финале продолжалась полтора часа и завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4. Шнайдер сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела сделать три брейк-пойнта из пяти, а Самсонова девять раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала лишь один брейк-пойнт.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева спасла пчелу во время теннисного матча. Спортсменка остановилась, заметив насекомое у корта, аккуратно поддела его ракеткой и вынесла за пределы площадки, где его могли случайно задеть.

До этого спарринг-партнер Мирры Андреевой Алексей Ватутин заявил, что во время Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») было тяжело справиться с парижской жарой. По его словам, при духоте +32 градуса мячи плохо контролируются и высоко отскакивают.