Спарринг-партнер Андреевой раскрыл, как на теннисистку влияла жара в Париже Теннисист Ватутин: Андреева спокойно справилась с жарой на «Ролан Гаррос»

Во время Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») было тяжело справиться с парижской жарой, заявил «Чемпионату» спарринг-партнер Мирры Андреевой Алексей Ватутин. По его словам, при духоте +32 градуса мячи плохо контролируются и высоко отскакивают. Ватутин отметил, что к концу первой недели погода улучшилась до +27 градусов, и стало комфортно играть.

После этого перед матчем с [Сораной] Кырстей мы провели идеальную тренировку, Мирра была в хорошем расположении духа. Было видно, что мяч сидит на ракетке, и она играет туда, куда хочет. Подача тоже стала более точной, — сказал Ватутин.

В финале турнира «Ролан Гаррос» Андреева обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Эта победа прервала 12-летнюю серию без титулов у российских теннисисток на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Последний раз подобного результата добивалась теннисистка Мария Шарапова. За победу на «Ролан Гаррос» Андреева получит €2,8 млн. После победы на «Ролан Гаррос» Мирра поднялась на шестую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).