Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 12:00

Охранника из Екатеринбурга отправили в СИЗО после стрельбы в мальчика

Суд арестовал охранника после стрельбы в 11-летнего мальчика в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал до 29 сентября охранника, который, по версии следствия, несколько раз выстрелил в 11-летнего мальчика у здания бывшей гостиницы «Мадрид», сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Мужчине предъявили обвинение по статье о самоуправстве с применением оружия. По данным следствия, вечером 28 июля он не менее четырех раз выстрелил в подростка, предположительно, из пневматического пистолета.

В Екатеринбурге суд арестовал охранника, стрелявшего в 11-летнего мальчика. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Александра Курса. <…> Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 29 сентября включительно, — отмечается в сообщении.

В результате инцидента ребенок получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Также уточняется, что обвиняемый не имел статуса частного охранника.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автомобиля открыл стрельбу по машине скорой помощи после конфликта с медиками. Водитель черного Chevrolet Lacetti не смог разъехаться с бригадой скорой помощи. После этого он вышел из автомобиля и начал конфликтовать с врачами.

Регионы
Екатеринбург
стрельбы
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок выпал из окна многоэтажки и скончался в больнице
Премьер Таиланда пообщался с родственником убитых в Паттайе россиян
Власти Испании нашли способ остановить мигрантов в Сеуте
FPV-дрон ударил по автомобилю в Белгородской области
Стало известно, почему синхронисткам из РФ отказали выступить под Rammstein
Мишустин четко обозначил сроки создания российского аппарата МРТ
Росатом раскрыл последствия удара ВСУ по теплоходу в Черном море
Тела еще четверых альпинистов найдены в Пакистане
Атака ВСУ на Крым и Севастополь 1 августа: сколько жертв, где были удары
Стало известно о работе КТК после приостановки работы нефтепровода
Валиева покинула Россию перед началом сезона
Циничный удар по автобусу, дроны над Курском: как ВСУ атакуют РФ 1 августа
Медиатехнолог рассказала, как изменится рынок ИИ-контента в России
В России снимут фильм о высадке десантников в Гостомеле
Засуха в Европе: кадры рекордно обмелевших рек на фоне аномальной жары
Историк указала на нестыковку в словах Зеленского о потерях ВСУ
Аутсайдер прошлого сезона КХЛ назначил нового тренера
Иран выступил с новыми угрозами в адрес США по Ормузскому проливу
У арестованной в Грузии россиянки диагностировали предынфарктное состояние
Беженка из Родинского рассказала о жестоком обращении ВСУ с мирными людьми
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.