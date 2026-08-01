Охранника из Екатеринбурга отправили в СИЗО после стрельбы в мальчика

Охранника из Екатеринбурга отправили в СИЗО после стрельбы в мальчика Суд арестовал охранника после стрельбы в 11-летнего мальчика в Екатеринбурге

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал до 29 сентября охранника, который, по версии следствия, несколько раз выстрелил в 11-летнего мальчика у здания бывшей гостиницы «Мадрид», сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Мужчине предъявили обвинение по статье о самоуправстве с применением оружия. По данным следствия, вечером 28 июля он не менее четырех раз выстрелил в подростка, предположительно, из пневматического пистолета.

В Екатеринбурге суд арестовал охранника, стрелявшего в 11-летнего мальчика. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Александра Курса. <…> Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 29 сентября включительно, — отмечается в сообщении.

В результате инцидента ребенок получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Также уточняется, что обвиняемый не имел статуса частного охранника.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автомобиля открыл стрельбу по машине скорой помощи после конфликта с медиками. Водитель черного Chevrolet Lacetti не смог разъехаться с бригадой скорой помощи. После этого он вышел из автомобиля и начал конфликтовать с врачами.