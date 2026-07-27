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27 июля 2026 в 06:38

В Петербурге водитель устроил стрельбу у машины после спора с медиками

В Петербурге водитель открыл стрельбу по скорой после конфликта с медиками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Водитель открыл стрельбу по машине скорой помощи в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ в своих соцсетях со ссылкой на очевидца. Водитель черного Chevrolet Lacetti не смог разъехаться с врачами.

После этого вышел из автомобиля и начал конфликтовать с медиками. Очевидец рассказал, что водитель пытался попасть внутрь скорой помощи. При этом он повредил припаркованную рядом машину.

Затем мужчина вернулся к своему автомобилю, достал, предположительно, травматический пистолет и дважды выстрелил в сторону машины врачей, те незамедлительно вызвали полицию. Прибывшие сотрудники опросили очевидцев и начали поиски водителя.

Ранее сообщалось, что в городе Маскатин американского штата Айова мужчина застрелил шестерых членов своей семьи из-за возникших с ними разногласий. По данным полиции, четыре человека были убиты в одном доме, еще двое — в двух других местах.

До этого стало известно, что полиция застрелила мужчину, ранившего двух человек ножом в пригороде Парижа. Согласно сведениям правоохранителей, конфликт в коммуне Бобиньи начался с жилищного спора.

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