Полиция застрелила мужчину, устроившего поножовщину в пригороде Парижа Полиция застрелила мужчину с ножами, ранившего двух человек в пригороде Парижа

Полиция застрелила мужчину с ножами, ранившего двух человек в пригороде Парижа, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Конфликт в коммуне Бобиньи начался с жилищного спора.

Мужчина, который был вооружен двумя ножами и вел себя угрожающим образом, был застрелен полицейским, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина с ножом после ранения двух человек бросился на прибывших полицейских. Генеральная инспекция национальной полиции начнет расследование в отношении одного из правоохранителей, который застрелил злоумышленника.

Ранее стало известно, что подозреваемым в стрельбе рядом с Белым домом был Несир Бест. Прежде он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. Также источники сообщили, что у Беста была история психических расстройств.

До этого в Сан-Диего (США) произошла стрельба в мечети, в результате которой погибли пять человек. Среди жертв оказались и двое нападавших подростков в возрасте 17 и 19 лет. Правоохранители считают, что атака могла быть совершена на почве ненависти.