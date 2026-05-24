В США раскрыли имя подозреваемого в стрельбе у Белого дома NBC: подозреваемый в стрельбе у Белого дома страдал от психических расстройств

Подозреваемым в стрельбе рядом с Белым домом является Несир Бест, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. Ранее Бест уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

Также пять источников местных СМИ сообщили, что у Несира Беста была история психических расстройств. Других подробностей о подозреваемом телеканал не привел.

Ранее стало известно о смерти виновника стрельбы. Журналисты передали, что ответный огонь открыли секретные службы США.

До этого корреспондент ABC Селина Ванг сообщила, что в районе Белого дома в Вашингтоне были слышны многочисленные выстрелы. В момент инцидента журналистка начала прятаться из соображений безопасности. Тогда же рассказали, что президент США Дональд Трамп находился внутри Белого дома.

В то же время в Сан-Диего (США) произошла стрельба в мечети, в результате которой погибли пять человек. Среди жертв оказались и двое нападавших подростков в возрасте 17 и 19 лет. Правоохранители считают, что атака могла быть совершена на почве ненависти.