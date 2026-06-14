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14 июня 2026 в 00:48

Сокращение помощи США привело к откату в борьбе ООН со СПИДом

ООН: политика Трампа спровоцировала крупнейший срыв в лечении ВИЧ на 38%

Штаб-квартира ООН Штаб-квартира ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) предупредила о серьезном кризисе в борьбе с ВИЧ, вызванном сокращением иностранной помощи администрации президента США Дональда Трампа, сообщает The Washington Post. Согласно отчету, число людей, получающих доконтактную профилактику ВИЧ (PrEP), сократилось на 38% в 2025 году по сравнению с 2024 годом в 62 странах.

Это произошло на фоне масштабного урезания помощи и сбоев в работе Агентства США по международному развитию (USAID) и программы PEPFAR. Несмотря на то что глобальное число новых заражений ВИЧ снизилось с 2,1 млн в 2010 году до 1,2 млн в 2025 году, а смертность от СПИДа достигла самого низкого показателя за последние 30 лет, почти 9 млн человек остаются без лечения. UNAIDS предупреждает, что сокращение профилактических и поддерживающих услуг может привести к откату в борьбе с эпидемией.

Исполнительный директор UNAIDS Винни Бьянима отметил, что сложившаяся ситуация представляет собой самый серьезный кризис в сфере борьбы с ВИЧ со времен глобальных усилий против болезни. Он почеркнул, что сокращение бюджетов в сочетании с сужением гражданского пространства создало сильный шторм для движения. В свою очередь, Государственный департамент США заявил, что страна продолжает глобально бороться с ВИЧ/СПИДом, фокусируясь на лечении заболевания, а не на профилактике, и строит двусторонние соглашения для продолжения оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в подразделениях ВСУ на Харьковском и Купянском направлениях зафиксированы случаи заражения военнослужащих ВИЧ-инфекцией. Инфицированные выявлены в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, а также в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах ВСУ.

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