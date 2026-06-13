ВИЧ добрался до подразделений ВСУ на двух направлениях

ВИЧ добрался до подразделений ВСУ на двух направлениях ВИЧ-инфицированных солдат выявили в ВСУ на Харьковском направлении

В подразделениях Вооруженных сил Украины на Харьковском и Купянском направлениях зафиксированы случаи заражения военнослужащих ВИЧ-инфекцией, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) в своем Telegram-канале. Инфицированные выявлены в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, а также в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах ВСУ.

Из-за острой нехватки личного состава украинское командование пересмотрело подходы к определению годности граждан к военной службе, отметили в ВГА. Теперь в армию набирают практически всех подряд, включая хронических больных и ВИЧ-инфицированных, если их состояние здоровья стабильно или болезнь протекает бессимптомно.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что в городе Винница мужчину призвали на военную службу в ВСУ прямо во время его стационарного лечения в психоневрологическом диспансере. Собеседник уточнил, что пациент имел официальный статус инвалида.