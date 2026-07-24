Кузбасские врачи спасли пенсионерку с опухолью размером с теннисный мяч

В Новокузнецке нейрохирурги спасли 71-летнюю женщину с огромной опухолью, размер которой был сопоставим с теннисным мячом, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на главу Минздрава Кузбасса Андрея Атарсова. Новообразование росло около 20 лет — все это время пенсионерка страдала от недомогания, но связывала его со старостью. Родные женщины обратились к медикам, когда женщина резко перестала чувствовать конечности и потеряла речь.

Опухоль размером с теннисный мячик удалили пациентке нейрохирурги НГКБ №1 им. Г.П. Курбатова, — отметил Атарсов.

Обследование МРТ показало гигантское новообразование в самом центре мозга — опухоль заполнила внутренние отделы органа. Хирурги провели пятичасовую операцию и извлекли инородное тело, не задев жизненно важные зоны. Теперь женщине предстоит полностью восстановиться под наблюдением медиков.

Ранее медики из Свердловской области спасли ребенка с тяжелым перитонитом. Операция длилась более полутора часов. 11-летний мальчик из Нижнего Тагила пожаловался родителям на сильную боль в животе, после чего в медицинском учреждении ему диагностировали нарастающую интоксикацию, которая могла привести к сепсису и отказу органов.