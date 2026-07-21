Застрявшую в морозильной камере собаку спасли в Новокузнецке

В Заводском районе Новокузнецка спасли застрявшую в морозильной камере собаку, пишет VSE42.RU со ссылкой на городское управление по защите населения и территории. Животное, попавшее в беду, обнаружили местные жители, которые и вызвали специалистов.

Собаку пришлось деблокировать из старой морозильной камеры. Использовали аварийно-спасательный инструмент, — сообщили представители управления.

В результате операции животное не пострадало. Как оно оказалось в морозилке, неизвестно. Не исключено, что собака попала в ловушку в попытке спрятаться от прошедшего в городе урагана.

Ранее в Зеленограде женщина спасла собаку из-под колес фуры. Животное сбили на Панфиловском проспекте. Погрузить его в машину помогли двое мужчин из другого автомобиля. Собаку отвезли в ветеринарную клинику в тяжелом состоянии.