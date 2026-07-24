На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв

На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв

На морском судне Christiana B, следовавшем из США на Украину под флагом Либерии, произошел взрыв, сообщает Министерство внутренних дел Румынии. Отмечается, что инцидент произошел в момент, когда судно находилось у румынских берегов.

Сразу после происшествия экипаж запросил помощи. На место отправились два румынских спасательных суда и вертолет. Впоследствии капитан корабля отметил запрос об эвакуации, сообщив об отсутствии пострадавших. Судно направилось к берегу для устранения повреждений.

По предварительной оценке, авария в зоне склада № 6 могла быть вызвана ударом морского дрона или взрывом морской мины, — утверждается в заявлении.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что кризис на Украине завершится лишь в том случае, если западные государства согласятся на компромиссы с Россией. Бизнесмен также подверг критике дипломатов, которые в роскошных ресторанах обсуждают требования к Москве, пока на передовой гибнут люди.

Также депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что западные лидеры заблуждаются, считая, будто удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре способны склонить Москву к завершению СВО. По мнению парламентария, единственным средством, способным образумить союзников Киева, станут новые победы российских войск на поле боя.