Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 13:45

На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв

Подписывайтесь на нас в MAX

На морском судне Christiana B, следовавшем из США на Украину под флагом Либерии, произошел взрыв, сообщает Министерство внутренних дел Румынии. Отмечается, что инцидент произошел в момент, когда судно находилось у румынских берегов.

Сразу после происшествия экипаж запросил помощи. На место отправились два румынских спасательных суда и вертолет. Впоследствии капитан корабля отметил запрос об эвакуации, сообщив об отсутствии пострадавших. Судно направилось к берегу для устранения повреждений.

По предварительной оценке, авария в зоне склада № 6 могла быть вызвана ударом морского дрона или взрывом морской мины, — утверждается в заявлении.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что кризис на Украине завершится лишь в том случае, если западные государства согласятся на компромиссы с Россией. Бизнесмен также подверг критике дипломатов, которые в роскошных ресторанах обсуждают требования к Москве, пока на передовой гибнут люди.

Также депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что западные лидеры заблуждаются, считая, будто удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре способны склонить Москву к завершению СВО. По мнению парламентария, единственным средством, способным образумить союзников Киева, станут новые победы российских войск на поле боя.

Европа
инциденты
США
Украина
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литовская оппозиция призвала провести расследование о тюрьме ЦРУ в стране
ЦБ обнародовал данные, как сильно выросли цены в России
Президент Бангладеш ушел в отставку
Мальчик выпал из окна с москитной сеткой в Чувашии
Раскрыто, почему вину за подрыв «Северных потоков» возложили на украинца
Будущее транспортной навигации: какие решения появятся в ближайшие годы
В одном городе объявили штормовое предупреждение из-за паводка
Раскрыта судьба мальчика, которого на дно реки утащило неизвестное существо
Спасатели обнаружили тело утонувшего мальчика в Самарской области
На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв
Химик предостерег от использования прошлогодних SPF-средств
Эксперт по этикету рассказала, как правильно просить вернуть долг
Кубанец угнал машину ради поездки на море
Песков раскрыл, куда Путин отправится после Иркутска
Прокуратура потребовала закрыть частный детсад из-за сотрясения у ребенка
«Услышал крики»: российский турист рассказал, как спас девочку в Турции
ЦБ снова изменил ключевую ставку
Девятиклассник поджег две АЗС в российском регионе
В Госдуме назвали причину вероятной эпидемии в рядах ВСУ
Кузбасские врачи спасли пенсионерку с опухолью размером с теннисный мяч
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.