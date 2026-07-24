На морском судне Christiana B, следовавшем из США на Украину под флагом Либерии, произошел взрыв, сообщает Министерство внутренних дел Румынии. Отмечается, что инцидент произошел в момент, когда судно находилось у румынских берегов.
Сразу после происшествия экипаж запросил помощи. На место отправились два румынских спасательных суда и вертолет. Впоследствии капитан корабля отметил запрос об эвакуации, сообщив об отсутствии пострадавших. Судно направилось к берегу для устранения повреждений.
По предварительной оценке, авария в зоне склада № 6 могла быть вызвана ударом морского дрона или взрывом морской мины, — утверждается в заявлении.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что кризис на Украине завершится лишь в том случае, если западные государства согласятся на компромиссы с Россией. Бизнесмен также подверг критике дипломатов, которые в роскошных ресторанах обсуждают требования к Москве, пока на передовой гибнут люди.
Также депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что западные лидеры заблуждаются, считая, будто удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре способны склонить Москву к завершению СВО. По мнению парламентария, единственным средством, способным образумить союзников Киева, станут новые победы российских войск на поле боя.