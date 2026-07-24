Кризис на Украине завершится лишь в том случае, если западные государства согласятся на компромиссы с Россией, заявил американский предприниматель Илон Маск в беседе с изданием Economist. Бизнесмен также жестко раскритиковал высокомерных дипломатов, которые в роскошных ресторанах обсуждают требования к Москве, пока на передовой гибнут люди.

Я уже давно выступаю за мир. Несколько лет назад я писал, что здесь действительно нужно пойти на некоторые уступки России. Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен, — сказал он.

Ранее первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что западные лидеры заблуждаются, считая, будто удары ВСУ по российской гражданской инфраструктуре способны склонить Москву к завершению СВО. По мнению парламентария, единственным средством, способным образумить союзников Киева, станут новые победы российских войск на поле боя.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона внести конструктивный вклад в урегулирование украинского кризиса. В свою очередь, как сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Маниле, Москва также настроена завершить специальную военную операцию политико-дипломатическими методами.