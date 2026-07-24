Эксперт по этикету рассказала, как правильно просить вернуть долг

Лучше всего напоминать другу о возврате долга без каких-либо претензий, заявила NEWS.ru эксперт по практическому бизнес-этикету Татьяна Баранова. По ее словам, рекомендуется уточнить у товарища, все ли у него в порядке, и предложить разбить сумму на части при необходимости.

Действительно, порой кажется, что разговор о долгах может разрушить дружбу. Однако молчание и скрытая обида тоже вряд ли хорошо отразятся на отношениях. Это не значит, что ситуация тупиковая. Просить вернуть свои деньги можно и даже нужно — достаточно просто сместить фокус с претензии на обычную бытовую коммуникацию. Например, можно допустить, что человек не специально игнорирует эту тему, а просто забыл, закрутился. Если строить общение исходя из этого, то вопрос, будет ли удобно другу вернуть средства переводом на карту, кажется более органичным, — посоветовала Баранова.

Она также посоветовала начать обсуждение возврата долга, используя контекст своих текущих планов. Например, по словам эксперта, можно упомянуть о предстоящем отпуске и спросить у друга, сможет ли он вернуть деньги к определенному числу.

Всегда можно проявить заботу. Если друг задерживает возврат долга и молчит, можно уточнить, все ли у него хорошо. При этом предложить: если ему сейчас трудно вернуть всю сумму за один раз, можно разбить ее на части. Разговор о финансах — это не про жадность, а про взаимное уважение. Поэтому лучший вариант, который помогает избежать неловкости впоследствии, — это обговорить все детали еще в момент передачи денег, — заключила Баранова.

Ранее специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая заявила, что в самолете не стоит смотреть в экраны или читать книги других пассажиров. По ее словам, главное — уважать личное пространство других людей.