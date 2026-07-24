Сбор сезонных ягод в Подмосковье: локации, выгода и как нанять сборщиков

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Куда поехать за ароматной ягодой?

Сбор сезонных ягод в Подмосковье: локации, выгода и как нанять сборщиков

В июле — августе в Подмосковье самый разгар ягодного сезона: в специальных хозяйствах и на природных участках активно собирают клубнику, малину и голубику, а также дикую землянику (лесную клубнику).

Куда поехать за ароматной ягодой?

Основные локации: Шаховской округ (питомник в деревне Филенино), Клин (садовая клубника и малина), Дмитровский и Луховицкий районы (крупные агропредприятия — клубника, малина), Ленинский округ (совхозные поля — садовая земляника). В лесных массивах у Ступина, Каширы, в поймах Оки и Москвы‐реки идет сбор дикой земляники и лесной малины.

Выгода такого сбора очевидна: свежая ягода без химии, возможность заработать (от 50 до 100 ₽ за кг, иногда до нескольких тысяч в день), подспорье для отпуска — совмещаете отдых с полезным делом, а для работодателей — экономия на импортной продукции и поддержка местных фермеров.

Кроме тройки лидеров (клубника, малина, голубика), популярен сейчас сбор смородины (черной, красной), крыжовника, ирги (в смешанных посадках и вдоль лесополос) и лесной ежевики (особенно в южных районах области — у Коломны, Серебряных Прудов). Эти ягоды менее требовательны к уходу, но крайне востребованы на переработку — компоты, джемы, заморозка.

Сбор клубники, малины и голубики в Подмосковье: где нанять сезонных рабочих Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как подготовиться к самостоятельному сбору ягод в лесу или на ферме

Если вы сами планируете поездку за ягодами, вот надежный чек‐лист:

берите удобную закрытую одежду, обувь с нескользящей подошвой, головной убор, воду и перекус;

подготовьте тару — корзины, пластиковые контейнеры, пакеты (не сдавливайте ягоды, чтобы не потекли);

выезжайте рано утром (с 6:00 до 10:00), пока ягода сухая и прохладная;

уточняйте режим работы хозяйств и условия допуска (возраст, запись, наличие автобуса, оплата ягодами или деньгами);

соблюдайте правила сбора — не топчите кусты, не рвите недозрелое, уважайте чужие участки и заповедные зоны;

проверяйте погоду и берите дождевик — после дождя сбор лучше отложить на день.

Сбор сезонных ягод в Подмосковье: локации, выгода и как нанять сборщиков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где найти и как нанять сезонных рабочих на ягоды, чтобы не нарваться на мошенников

Если вы хотите отправить на сбор специальных рабочих (для дачи, фермы или предприятия), действуйте так:

ищите сборщиков через местные группы в соцсетях, доски объявлений, районные газеты и радио — многие хозяйства сами публикуют наборы;

уточняйте у агропредприятий (Шаховская, Клин, Дмитров, Луховицы) — у них часто есть организованные наборы с доставкой до полей;

проверяйте документы: паспорт, возраст (18+ для официальной оплаты, 14+ в сопровождении взрослых для некоторых программ), медсправку при длительной работе;

оформляйте отношения юридически: либо срочный трудовой договор (с указанием сезонности и срока), либо договор ГПХ (подряда/услуг) — это защитит обе стороны;

фиксируйте нормы выработки и оплату (например, 50–100 ₽/кг или процент от собранного), составляйте акт приема работы в конце дня/смены;

рассчитывайтесь прозрачно — наличными под роспись или на карту, выдавайте копии документов; остерегайтесь «предоплат за трудоустройство» и обещаний сверхдоходов без договора — это признаки мошенничества.

Отпуск ради ягодного промысла в Подмосковье — отличная идея: вы получаете свежую клубнику, малину, голубику, подзарабатываете и помогаете местным хозяйствам. Главное — правильно выбрать локацию, подготовиться и, если нанимаете рабочих, оформить все по уму.

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