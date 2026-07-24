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24 июля 2026 в 09:09

Сбор сезонных ягод в Подмосковье: локации, выгода и как нанять сборщиков

Куда поехать за ароматной ягодой? Куда поехать за ароматной ягодой? Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В июле — августе в Подмосковье самый разгар ягодного сезона: в специальных хозяйствах и на природных участках активно собирают клубнику, малину и голубику, а также дикую землянику (лесную клубнику).

Куда поехать за ароматной ягодой?

Основные локации: Шаховской округ (питомник в деревне Филенино), Клин (садовая клубника и малина), Дмитровский и Луховицкий районы (крупные агропредприятия — клубника, малина), Ленинский округ (совхозные поля — садовая земляника). В лесных массивах у Ступина, Каширы, в поймах Оки и Москвы‐реки идет сбор дикой земляники и лесной малины.

Выгода такого сбора очевидна: свежая ягода без химии, возможность заработать (от 50 до 100 ₽ за кг, иногда до нескольких тысяч в день), подспорье для отпуска — совмещаете отдых с полезным делом, а для работодателей — экономия на импортной продукции и поддержка местных фермеров.

Кроме тройки лидеров (клубника, малина, голубика), популярен сейчас сбор смородины (черной, красной), крыжовника, ирги (в смешанных посадках и вдоль лесополос) и лесной ежевики (особенно в южных районах области — у Коломны, Серебряных Прудов). Эти ягоды менее требовательны к уходу, но крайне востребованы на переработку — компоты, джемы, заморозка.

Сбор клубники, малины и голубики в Подмосковье: где нанять сезонных рабочих Сбор клубники, малины и голубики в Подмосковье: где нанять сезонных рабочих Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как подготовиться к самостоятельному сбору ягод в лесу или на ферме

Если вы сами планируете поездку за ягодами, вот надежный чек‐лист:

  • берите удобную закрытую одежду, обувь с нескользящей подошвой, головной убор, воду и перекус;

  • подготовьте тару — корзины, пластиковые контейнеры, пакеты (не сдавливайте ягоды, чтобы не потекли);

  • выезжайте рано утром (с 6:00 до 10:00), пока ягода сухая и прохладная;

  • уточняйте режим работы хозяйств и условия допуска (возраст, запись, наличие автобуса, оплата ягодами или деньгами);

  • соблюдайте правила сбора — не топчите кусты, не рвите недозрелое, уважайте чужие участки и заповедные зоны;

  • проверяйте погоду и берите дождевик — после дождя сбор лучше отложить на день.

Сбор сезонных ягод в Подмосковье: локации, выгода и как нанять сборщиков Сбор сезонных ягод в Подмосковье: локации, выгода и как нанять сборщиков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где найти и как нанять сезонных рабочих на ягоды, чтобы не нарваться на мошенников

Если вы хотите отправить на сбор специальных рабочих (для дачи, фермы или предприятия), действуйте так:

  • ищите сборщиков через местные группы в соцсетях, доски объявлений, районные газеты и радио — многие хозяйства сами публикуют наборы;

  • уточняйте у агропредприятий (Шаховская, Клин, Дмитров, Луховицы) — у них часто есть организованные наборы с доставкой до полей;

  • проверяйте документы: паспорт, возраст (18+ для официальной оплаты, 14+ в сопровождении взрослых для некоторых программ), медсправку при длительной работе;

  • оформляйте отношения юридически: либо срочный трудовой договор (с указанием сезонности и срока), либо договор ГПХ (подряда/услуг) — это защитит обе стороны;

  • фиксируйте нормы выработки и оплату (например, 50–100 ₽/кг или процент от собранного), составляйте акт приема работы в конце дня/смены;

  • рассчитывайтесь прозрачно — наличными под роспись или на карту, выдавайте копии документов; остерегайтесь «предоплат за трудоустройство» и обещаний сверхдоходов без договора — это признаки мошенничества.

Отпуск ради ягодного промысла в Подмосковье — отличная идея: вы получаете свежую клубнику, малину, голубику, подзарабатываете и помогаете местным хозяйствам. Главное — правильно выбрать локацию, подготовиться и, если нанимаете рабочих, оформить все по уму.

Ранее мы рассказывали, кому важно продление «гаражной амнистии».

Подмосковье
ягоды
клубника
малина
голубика
сбор
советы
заработок
Виктория Семенова
В. Семенова
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