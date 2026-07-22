«Гаражная амнистия» продлена на 5 лет: инструкции и советы собственникам

В чем суть «гаражной амнистии» и какова выгода для владельцев

«Гаражная амнистия» продлена на 5 лет: инструкции и советы собственникам

Мужчины и автовладельцы знают: гараж — это не просто место для машины, а настоящий оплот, личная мастерская и надежное хранилище для снастей, зимней или летней резины и лодки. С 1 сентября 2021 года в России действует закон, который помогает гражданам легализовать свои боксы и сопутствующие наделы земли в упрощенном порядке. А недавно Госдума продлила этот льготный режим, названный в народе «гаражной амнистией», еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года.

В чем суть «гаражной амнистии» и какова выгода для владельцев

Если ваш гараж и земельный участок под ним до сих пор не внесены в ЕГРН, самое время воспользоваться этой возможностью, пока государство дает зеленый свет. Оформить необходимые заявки и узнать подробности оформления «гаражной амнистии» можно в том числе через портал «Госуслуги», что существенно экономит силы и время.

Правовая неопределенность — всегда риск: неоформленный гараж могут снести при застройке территории, а за нелегально занимаемый земельный участок грозят штрафы. Принятое решение о пролонгации «гаражной амнистии» до 2031 года дает отличный запас времени, чтобы привести все документы в идеальный порядок. Оформленная недвижимость становится вашей полноценной собственностью: ее можно законно продать, подарить, передать по наследству или получить официальную компенсацию, если земля понадобится для муниципальных нужд. Воспользоваться упрощенной процедурой могут граждане, их наследники или последующие покупатели, если строение возведено до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 года).

Какие постройки не подходят под «гаражную амнистию»

Однако важно понимать, что под букву закона подпадают далеко не все постройки. Чтобы не тратить время понапрасну, изучите критерии объектов, которые не легализовать в рамках данного механизма:

«Гаражная амнистия» продлена на пять лет: инструкции и советы собственникам Фото: Shutterstock/FOTODOM

самовольные постройки, подлежащие сносу по решению Фемиды или представителей местного самоуправления;

разборные металлические тенты, «ракушки», «пеналы» и иные некапитальные движимые конструкции;

гаражные боксы, расположенные в многоквартирных домах, подземных паркингах или частных автосервисах;

объекты, возведенные после декабря 2004 года.

Документы и их оформление: подробная шпаргалка

Чтобы процесс легализации прошел без заминок, рекомендуем заблаговременно подготовить все доступные свидетельства, подтверждающие ваши права на имущество. Радует, что сегодня многие этапы и официальные запросы легко направить дистанционно, используя сервис «Госуслуги», либо при быстром личном визите в любой удобный офис МФЦ.

Для подтверждения прав вам потребуются следующие бумаги:

постановления местных властей о предоставлении земли под строительство бокса;

документы, подтверждающие полное внесение паевого взноса, или выписки из протоколов заседаний участников ГСК;

архивные данные из БТИ либо технический паспорт прошлых лет на само строение;

акты, квитанции или договоры, фиксирующие легальное подключение объекта к электросети и прочим коммуникациям;

сохранившиеся дарственные, соглашения о покупке либо документы о вступлении в наследственные права;

план-схема размещения надела на кадастровой карте местности (потребуется в том случае, если границы территории еще не определены);

актуальные технический и межевой планы на землю и здание (эти документы подготавливает профильный кадастровый инженер).

Пошаговый порядок оформления объекта

Процесс легализации состоит из нескольких простых и понятных шагов, которые легко пройти при грамотном подходе.

1. Соберите все имеющиеся справки, чеки, договоры и решения, подтверждающие факт возведения гаража до конца 2004 года.

«Гаражная амнистия» продлена: сроки и что еще нужно успеть сделать собственникам Фото: Shutterstock/FOTODOM

2. Уточните, стоит ли участок на кадастровом учете (это можно сделать через публичную кадастровую карту или «Госуслуги»).

3. Если земельный участок не сформирован, закажите у кадастрового инженера план расположения на кадастровом чертеже и подайте письменное обращение в администрацию своего населенного пункта о предварительном согласовании предоставления вам необходимой территории.

4. После получения положительного решения чиновников пригласите кадастрового инженера, чтобы провести межевание надела и изготовление технического плана на сам бокс.

5. Направьте межевой и технический планы в орган местного самоуправления (можно через МФЦ или «Госуслуги»), после чего администрация самостоятельно подаст все бумаги на регистрацию вашего права собственности в Росреестр без уплаты госпошлины.

Не откладывайте этот вопрос в дальний ящик: оформленный по всем правилам гараж — это спокойствие за свое имущество и надежный актив для всей семьи на долгие годы.

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