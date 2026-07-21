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21 июля 2026 в 13:01

Госдума приняла решение о судьбе «гаражной амнистии»

Госдума приняла закон о продлении «гаражной амнистии» до сентября 2031 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Документ инициировали сенатор Владимир Якушев и глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников.

Для владельца это означает простую вещь — у него появляется еще пять лет на то, чтобы спокойно собрать документы и закрепить за собой гараж и землю по облегченной процедуре, — отметил Крашенинников.

Он пояснил, что под амнистию подпадают капитальные гаражи, построенные до введения Градостроительного кодекса (до конца 2004 года) и не признанные самостроем. Временные металлические конструкции, подземные паркинги и самовольные постройки, подчеркнул депутат, в упрощенном порядке оформить будет нельзя.

Упрощенный порядок регистрации прав на капитальные гаражи и участки под ними действует с 1 сентября 2021 года. Первоначальный срок истекал 1 сентября 2026 года — теперь его сдвинули на пять лет вперед.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов отмечал, что новый закон о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года упрощает оформление земли под такими строениями. По его словам, изменения также четко определяют, что нормы касаются именно личного, а не коммерческого строительства.

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