В ГД раскрыли плюсы закона о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года Депутат Гаврилов: новый закон упрощает оформление земли под гаражами

Новый закон о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года упрощает оформление земли под такими строениями, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, изменения также четко определяют, что нормы касаются именно личного, а не коммерческого строительства.

Изменения в сроках «гаражной амнистии» принесут следующие преимущества для граждан. Добавление фразы «для собственных нужд» четко определяет, что нормы касаются именно личного, а не коммерческого строительства гаражей. Это снижает риск неоднозначного толкования закона и последующих судебных споров. Продление сроков «гаражной амнистии» до 2031 года дает гражданам и организациям дополнительное время для оформления прав на такие помещения и земельные участки под ними в рамках действующих упрощенных процедур, — пояснил Гаврилов.

Он добавил, что теперь воспользоваться упрощенным порядком смогут не только гаражные кооперативы, но и иные объединения граждан. По словам депутата, также была проведена работа по сокращению бюрократической нагрузки.

Идет расширение круга субъектов, кто может воспользоваться «гаражной амнистией». Заменена формулировка «этим кооперативом» на «этими кооперативом или организацией». Это позволяет применять нормы закона не только гаражным кооперативам, но и другим объединениям граждан, а также расширяет возможности для оформления гаражей. Новым законом исключаются избыточные требования, например, отдельных упоминаний о кадастровом плане территории, сокращается количество документов и шагов при оформлении земли под гаражами. Благодаря продлению гаражной амнистии люди понимают, что у них есть время и четкие правила для оформления собственности, — заключил Гаврилов.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» предложила продлить «гаражную амнистию» до 1 сентября 2031 года. По данным партии, это позволит еще сотням тысяч россиян оформить гаражи в собственность по упрощенной процедуре.