Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 19:54

В России продлят «гаражную амнистию»

В Госдуме заявили о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

«Единая Россия» предложила продлить «гаражную амнистию» до 1 сентября 2031 года, сообщает пресс-служба Госдумы. По данным партии, это позволит еще сотням тысяч россиян оформить гаражи в собственность по упрощенной процедуре.

Как отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, механизм оказался востребованным по всей стране. За время действия программы граждане уже оформили более 740 тысяч объектов.

Он также подчеркнул, что многие гаражи, возведенные еще в советский период, до сих пор не имеют документов, что создает сложности при их продаже, передаче или наследовании, а также повышает риски мошенничества. По его словам, продление программы должно упростить оформление собственности для еще сотен тысяч семей.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что законом не запрещено располагать сразу несколько машин, в том числе старых, на парковочных местах. Он отметил, что некоторые автомобилисты действительно используют «развалюхи» для того, чтобы занимать парковку на время отъезда на работу, по делам или в отпуск.

Россия
Единая Россия
гаражи
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии назвали главную цель Европы в переговорах с Россией
Частный дом частично обрушился из-за пожара в Липецке
Росавиация ввела особый режим полетов в Московской воздушной зоне
Зеленский, видео в чулках, слухи о замужестве: как живет актриса Ходченкова
Литва «покушается» на Калининград, Нетаньяху в больнице: что будет дальше
«Слезы застилают глаза»: что нового известно об убийстве аниматоров на Кубани
«Въезд заказан»: Володин раскрыл, что ждет Чубайса
В России продлят «гаражную амнистию»
Раскрыто, как Галицкий сбежал из России
Глава МИД Азербайджана прибудет с визитом в Москву
Британский рэпер подвел россиянку под эшафот
Небензя выступил на дебатах в Совбезе ООН с тревожным заявлением
В Греции обвинили Турцию в нарушении воздушного пространства
Антиправительственное шествие охватило соседнюю России страну
Спокойный интерьер: почему сегодня это новая роскошь
«Терпение закончилось»: в ГД поставили точку в ударах ВС России по Киеву
Армения и США займутся изучением и поставкой полупроводников
Работа с детьми, похудение на 20 кг, мнение об СВО: как живет Максим Аверин
США помогут Армении организовать охрану собственной границы
«Вовочки больше нет»: виновник ДТП свалил всю вину на 17-летнего сына?
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.