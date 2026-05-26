В России продлят «гаражную амнистию»

«Единая Россия» предложила продлить «гаражную амнистию» до 1 сентября 2031 года, сообщает пресс-служба Госдумы. По данным партии, это позволит еще сотням тысяч россиян оформить гаражи в собственность по упрощенной процедуре.
Как отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, механизм оказался востребованным по всей стране. За время действия программы граждане уже оформили более 740 тысяч объектов.
Он также подчеркнул, что многие гаражи, возведенные еще в советский период, до сих пор не имеют документов, что создает сложности при их продаже, передаче или наследовании, а также повышает риски мошенничества. По его словам, продление программы должно упростить оформление собственности для еще сотен тысяч семей.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что законом не запрещено располагать сразу несколько машин, в том числе старых, на парковочных местах. Он отметил, что некоторые автомобилисты действительно используют «развалюхи» для того, чтобы занимать парковку на время отъезда на работу, по делам или в отпуск.