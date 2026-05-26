В России продлят «гаражную амнистию» В Госдуме заявили о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года

«Единая Россия» предложила продлить «гаражную амнистию» до 1 сентября 2031 года, сообщает пресс-служба Госдумы. По данным партии, это позволит еще сотням тысяч россиян оформить гаражи в собственность по упрощенной процедуре.

Как отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, механизм оказался востребованным по всей стране. За время действия программы граждане уже оформили более 740 тысяч объектов.