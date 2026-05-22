«Жестко пресекаться»: Медведев объяснил, кто не сможет «проскочить» в ГД Медведев: кандидаты от ЕР не должны скрывать свой политический статус

Попытки скрыть политический статус на выборах в Госдуму со стороны кандидатов будут жестко пресекаться, заявил председатель партии, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в МАКСе. По его словам, претендент должен разделять ценности и идеологию сторонников.

Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом «Единой России», то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми. Это условие обязательно для всех. Попытки спрятать политический статус будут жестко пресекаться, — сообщил Медведев.

Ранее сообщалось, что в предварительном голосовании «Единой России», по результатам которого определят кандидатов на участие в выборах в Госдуму, поборются 5200 человек, при этом 44% из них — беспартийны. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев добавил, что от участников СВО подано 630 заявлений.

До этого первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, политолог Александр Асафов допустил, что Евросоюз мог потратить более €5 млрд (410 млрд рублей) на попытки повлиять на предстоящие выборы депутатов Госдумы. По его словам, попытки внешнего вмешательства сопровождали все избирательные кампании в России.