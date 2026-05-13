День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 11:52

Стало известно, сколько ЕС потратил денег ради вмешательства в выборы в ГД

Политолог Асафов: ЕС потратил €5 млрд ради вмешательства в выборы в Госдуму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз израсходовал более €5 млрд (более 436 млрд рублей) на попытки воздействовать на ход предстоящих выборов в Госдуму, заявил ТАСС первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов. Он обратил внимание на то, что ни одна избирательная кампания в России на протяжении всей новейшей истории не обходилась без внешнего давления, но интенсивность таких попыток варьировалась в разное время.

Эти выборы тоже уже проходят в попытках вмешательства в наши внутренние дела извне. Разрабатываются различные схемы, тратятся деньги. По некоторым данным, Евросоюз потратил уже более €5 млрд для того, чтобы повлиять на наши выборы, — сказал эксперт.

По убеждению Асафова, выборный период является наиболее уязвимым с точки зрения информационных атак, поскольку через него внешние игроки стремятся расшатать государственные устои и изменить вектор политического развития страны. Он напомнил о недавних электоральных событиях в Румынии, Молдавии и Венгрии как о наглядных примерах такого давления. Политолог добавил, что похожие сценарии Россия уже наблюдала в ходе президентской кампании 2024 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что на выборах в Государственную думу российские граждане сделают выбор в пользу созидательных идей, патриотически настроенных деятелей и людей, показывающих конкретные результаты. Глава государства подчеркнул, что любые попытки посеять рознь внутри общества и нарушить его стабильность будут решительно пресечены.

Россия
Госдума
Евросоюз
парламентские выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка «убила» мужа из-за алиментов
В Госдуме высказались о введении обязательного экзамена по истории в школах
Российские войска разнесли отряд «Кракена» в зоне СВО
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
В ЕС обсуждают беспрецедентные ограничения для российских дипломатов
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.