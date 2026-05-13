Стало известно, сколько ЕС потратил денег ради вмешательства в выборы в ГД Политолог Асафов: ЕС потратил €5 млрд ради вмешательства в выборы в Госдуму

Евросоюз израсходовал более €5 млрд (более 436 млрд рублей) на попытки воздействовать на ход предстоящих выборов в Госдуму, заявил ТАСС первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов. Он обратил внимание на то, что ни одна избирательная кампания в России на протяжении всей новейшей истории не обходилась без внешнего давления, но интенсивность таких попыток варьировалась в разное время.

Эти выборы тоже уже проходят в попытках вмешательства в наши внутренние дела извне. Разрабатываются различные схемы, тратятся деньги. По некоторым данным, Евросоюз потратил уже более €5 млрд для того, чтобы повлиять на наши выборы, — сказал эксперт.

По убеждению Асафова, выборный период является наиболее уязвимым с точки зрения информационных атак, поскольку через него внешние игроки стремятся расшатать государственные устои и изменить вектор политического развития страны. Он напомнил о недавних электоральных событиях в Румынии, Молдавии и Венгрии как о наглядных примерах такого давления. Политолог добавил, что похожие сценарии Россия уже наблюдала в ходе президентской кампании 2024 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что на выборах в Государственную думу российские граждане сделают выбор в пользу созидательных идей, патриотически настроенных деятелей и людей, показывающих конкретные результаты. Глава государства подчеркнул, что любые попытки посеять рознь внутри общества и нарушить его стабильность будут решительно пресечены.