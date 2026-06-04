В Госдуме ответили, зачем менять статус пенсионных накоплений

Перенос пенсионных накоплений в сберегательные фонды принесет пользу гражданам, поскольку эти средства будут инвестироваться, рассказал НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что активное использование средств увеличит доходность.

Они будут инвестироваться, приносить доход гражданам. Это нормальное предложение. Я давно этот вопрос ставил, потому что это логично и правильно. Сейчас граждане в этом процессе не участвуют, доходность по таким вложениям непонятная и низкая, — рассказал Аксаков.

Депутат подчеркнул, что речь о накоплениях, которые формировались у работавших россиян с 2002 по 2013 год. По его словам, на данный момент накопления можно получить в виде единовременной выплаты при наличии минимального стажа и пенсионных баллов.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, что с 1 августа 2026 года увеличится сумма накопительных пенсий. Он отметил, что корректировка затронет уже назначенные выплаты, а перерасчет будет проведен беззаявительно.