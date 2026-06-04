ФИФА ввела особый сигнал против расизма

На ЧМ-2026 будет использоваться специальный жест для привлечения внимания судей к проявлениям расизма, сообщил журналист Генри Винтер в социальных сетях. Этот жест, заключающийся в скрещивании рук перед грудью, введен в рамках кампании Международной федерации футбола (ФИФА) «Нет расизму».

Демонстрация этого жеста обяжет арбитра инициировать трехступенчатую процедуру. При первом зафиксированном эпизоде матч будет приостановлен. В случае повторения оскорблений во время игры будет объявлен 15-минутный перерыв, после чего игроки покинут поле. Третий инцидент повлечет за собой прекращение матча.

Ранее сообщалось, что болельщики футбольной сборной Саудовской Аравии смогут бесплатно получить билеты на матчи чемпионата мира 2026 года. Эту информацию подтвердил аккаунт посольства страны в США. От болельщиков требуется лишь посещение стадиона, а обеспечение билетами берет на себя организатор.

До этого стало известно, что футболист Лионель Месси вошел в состав аргентинской сборной. Он сыграет на своем шестом чемпионате мира. Ассоциация футбола Аргентины опубликовала список из 26 игроков, вошедших в окончательную заявку сборной на ЧМ-2026. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.